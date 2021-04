Les gros consommateurs d'énergie s'inquiètent de la sortie du nucléaire

Face à la sortie du nucléaire et à la mise en place du CRM, les gros consommateurs d'électricité du pays craignent pour leurs factures et leur sécurité d'approvisionnement.

La fin du nucléaire belge, c'est déjà demain. Entériné par le gouvernement Vivaldi, l'arrêt des sept réacteurs se fera progressivement, entre 2022 et 2025, et laissera immanquablement un trou à combler dans la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays.

Il est donc écrit que l'avenir énergétique belge sera fait de renouvelable, d'échanges internationaux mais, dans un premier temps, surtout de gaz.

CRM

Pour répondre à ce trou dans l'approvisionnement en électricité, la Belgique a opté pour la mise en place d'un mécanisme complexe: le CRM. Celui-ci donnera, dans un premier temps, la part belle aux centrales à gaz, rémunérant la capacité mise à disposition du réseau par les producteurs via un système d'enchères.

"Le timing est ambitieux, mais tenable." Tinne Van der Straeten Ministre fédérale de l'Énergie (Groen)

Sauf que ce mécanisme, en plus de souffrir d'un timing extrêmement serré - la Commission européenne enquêtant en ce moment à son sujet - ne parvient pas à rassurer tout le monde. Adoptée en seconde lecture par la Chambre en mars dernier, la dernière mise à jour de la loi CRM nécessite d'être complétée d'Arrêtés royaux avant que les premières enchères, prévues pour le mois d'octobre prochain, puissent avoir lieu. Deux points d'interrogation subsistent d'ailleurs: les volumes nécessaires au CRM ainsi que le coût. Selon les dernières estimations du consultant Haulogy, le coût du mécanisme se situerait, selon les scénarios, entre 238 et 253 millions d'euros. Quant aux besoins de capacité, ils se situeraient entre 2 et 3 GW.

"Nous n'avons pas l'impression que le CRM sera prêt à temps." Peter Claes Directeur de la Febeliec

Face à toutes ces inconnues, le cabinet de la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), se veut optimiste. "Le timing est ambitieux mais tenable. Les volumes seront connus à la fin du mois et nous avons bon espoir que l'enquête de la Commission se termine avant l'été. Cela nous permettra de prendre les Arrêtés avant les premières enchères, prévues au mois d'octobre. Quant au coût, il est prévu qu'il ne soit pas répercuté dans la facture", résume le cabinet.

La méfiance de Febeliec

Pour Febeliec, la fédération des consommateurs industriels d'énergie, cet optimisme de la ministre ne saurait être plus déconnecté de la réalité. "Nous n'avons pas l'impression que le CRM sera prêt à temps", lance Peter Claes, le directeur de la fédération qui plaide d'ailleurs pour la prolongation de deux réacteurs au-delà de 2025. "Nous doutons que les investisseurs dans les centrales à gaz aient confiance dans le mécanisme et cela risque de tout retarder. Nous craignons aussi une pénurie d'électricité à l'hiver 2025-2026", avance-t-il.

Vue en plein écran Ensemble, les 10 plus gros consommateurs d'électricité du pays représentent près d'un huitième de la consommation annuelle totale.

Cette inquiétude pour la sécurité d'approvisionnement s'ajoute donc à un constat récurrent, celui du prix de l'électricité plus élevé pour les gros consommateurs belges par rapport aux pays voisins. Selon une étude du consultant Deloitte commandée par Febeliec, les prix étaient de 7 à 27% plus élevés en Belgique l'an dernier que la moyenne des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la France. Selon Luc Sterckx, le président de Febeliec, ce déséquilibre pourrait s'accentuer avec l'instauration du CRM. "Nous craignons que le financement du CRM aggrave encore le fardeau compétitif des consommateurs industriels", avait-il déclaré au moment de la publication de l'étude.

Un constat partagé par Philippe Coigné, le directeur général de la fédération sidérurgique belge. "Tous les sites belges font partie de grands groupes présents en Europe. Il y a donc une comparaison automatique des prix de l'électricité entre les pays qui se fait et la Belgique présente un sérieux handicap", souligne-t-il.

Solutions de secours

Les fédérations craignent pour la sécurité d'approvisionnement de leurs membres et le surcoût qu’entraînerait le CRM. En filigrane, il en va de la compétitivité de la Belgique et de sa capacité à attirer de grands groupes industriels. En réponse, la ministre de l'Énergie insiste: "la sécurité d’approvisionnement et une facture énergétique abordable pour les citoyens et les entreprises sont deux priorités absolues. Le CRM et la norme énergétique sont comme des jumeaux siamois: ils sont indissociablement liés. Le calendrier a été défini, et je compte présenter un projet de loi pour la norme énergétique cet automne." La norme énergétique, longtemps réclamée par Febeliec (et longtemps promise par les gouvernements successifs) devrait permettre de classifier les entreprises en différentes catégories en fonction de leur consommation et, in fine, s’assurer que les factures énergétiques en Belgique ne constituent pas un handicap concurrentiel.

"Le CRM et la norme énergétique sont comme des jumeaux siamois: ils sont indissociablement liés." Tinne Van der Straeten Ministre fédérale de l'Energie (Groen)

Les plus gros consommateurs du pays, tous membres de Febeliec, n'ont pas attendu la fin du nucléaire pour sécuriser leur approvisionnement en électricité. Notons au passage que les 10 plus gros consommateurs (minimum 1TWh par an) représentent près de 1/8 de la consommation totale de la Belgique. Ensemble, tous les membres de Febeliec sont responsables de 40% de la consommation d'électricité du pays.

Aussi, en plus d'être reliés directement au réseau d'Elia, ces derniers redoublent d'imagination pour alléger leurs factures et garantir leur sécurité d'approvisionnement. Panneaux solaires, éoliennes sur site ou unités de cogénération; les industriels se veulent préparés à d'éventuels blackouts. "Dans le cas d'une coupure d'électricité, nous basculons immédiatement sur les générateurs thermoélectriques présents sur place. Dans un futur proche, nous installerons également des batteries de stockage", explique ici Michiel Sallaerts, le porte-parole de Google Belgique dont le data center de Ghlin est très gourmand en électricité.

"Dans le cas d'une coupure d'électricité, nous basculons immédiatement sur les générateurs thermoélectriques présents sur place." Michiel Sallaerts Porte-parole de Google Belgique

Même son de cloche chez Tessenderlo Group par exemple, ou l'on signale que "les solutions de secours assurent uniquement l'arrêt et le vidage ordonnés et contrôlés des installations de production en continu." En outre, et comme le rappelle Gert Verreth, le porte-parole d'Essenscia, la fédération du secteur chimique, "toutes les entreprises Seveso (dont les sites industriels présentent des risques d'accidents majeurs, NDLR) ont des procédures strictes pour garantir un arrêt en toute sécurité en cas d’incident, notamment grâce à des diesels de sécurité qui permettent de produire l’énergie nécessaire pour arrêter les installations de façon contrôlée".

En résumé, si l'autoproduction constitue une partie de la solution, elle ne permet pas encore d'envisager l'autosuffisance des sites les plus gourmands. Aujourd'hui, l'avenir énergétique de l'industrie belge repose donc sur les évolutions de la facture, la mise en place du CRM et de la norme énergétique. Au risque de voir les gros consommateurs partir vers des contrées plus accueillantes.

