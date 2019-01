Les millions accumulés par Fluxys font débat

Fluxys Belgium, la société qui gère le réseau de transport de gaz en Belgique, a accumulé 370 millions d’euros de "trop-perçu". L’importance de ce montant et son utilisation suscite les critiques.

Qu’un gestionnaire de réseau se retrouve avec un trop-perçu, ce n’est pas anormal. Comme son activité est monopolistique, et donc régulée, ses tarifs sont fixés par le régulateur de manière à couvrir ses coûts, plus une certaine rentabilité. Mais il peut y avoir, au final, un écart entre le budget et la réalité. C’est ce qu’on appelle le solde tarifaire.

Fin 2017, Fluxys Belgium, la société qui gère le réseau de transport de gaz et le stockage en Belgique, avait ainsi accumulé plus de 370 millions de solde tarifaire sur son activité de transport de gaz. Un montant dont l’importance pose question.

370 millions € Ces dernières années, Fluxys Belgium a accumulé 370 millions de "trop-perçu" dans son activité de transport de gaz.





"Cela est dû à deux éléments, explique Laurent Jacquet, directeur du contrôle des prix et des comptes à la Creg, le régulateur fédéral du secteur de l’énergie. D’une part, quand Fluxys diminue ses coûts opérationnels, la moitié de cette baisse va à l’entreprise, tandis que l’autre moitié est ristournée aux consommateurs. Et ce mécanisme d’incitation a eu des résultats spectaculaires: entre 2013 et 2017, la baisse des coûts opérationnels dépasse les 20%, ce qui représente environ 50 millions d’euros, dont la moitié alimente le compte de régularisation. Deuxième élément: les taux OLO, qui servent à calculer la rémunération autorisée de Fluxys, ont été beaucoup plus bas que ce qui avait été prévu."

Baisses tarifaires

La Creg n’est pas restée inactive en voyant ce compte de régulation gonfler: elle a imposé à Fluxys deux baisses tarifaires: une première, de 7% en 2015, et une deuxième, de 7,5% en 2018. Mais cela n’a pas suffi à endiguer le phénomène. "Nous avons donc décidé d’aller plus loin, et fixé comme objectif de ramener ce solde à 100 millions en 2023, en affectant plus de 50 millions d’euros chaque année à des réductions de tarifs à partir de 2020" souligne Laurent Jacquet.

Dans la consultation sur les tarifs 2020-2023, la Febeg, la fédération des fournisseurs d’électricité et de gaz, ainsi que Febeliec, la fédération des gros consommateurs d’énergie, s‘étonnent de cette proposition de garder 100 millions d’euros sur le compte de régularisation en 2023. "Cela implique un trop long délai entre le surpaiement et son remboursement au marché" critique la Febeg.

Febeliec estime aussi que ce sont essentiellement les clients qui utilisent le réseau belge pour faire du transit de gaz qui bénéficieront de l’utilisation d’une partie du solde constitué par Fluxys, et pas les clients domestiques.