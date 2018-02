Les notionnels en cause à Oslo

Les largesses fiscales belges de la dernière décennie risquent d’avoir un méchant effet boomerang pour le groupe norvégien Statkraft . Cet énergéticien contrôlé par l’Etat a abondamment recouru au régime des intérêts notionnels. Il avait établi une première banque interne en Belgique en 2008, sobrement baptisée Statkraft Treasury Centre (STC), puis y avait adjoint trois autres filiales "spécialisées" par devise (livre sterling, couronne norvégienne et couronne suédoise). À l’époque, en 2011, L’Echo avait interrogé le siège du groupe à Oslo sur cette bizarrerie qui consiste à voir une société publique fonder une filiale dans un autre pays pour réduire sa base d’imposition . Comme si le secteur public se tirait une balle dans le pied. " Statkraft est une compagnie commerciale opérant dans un marché concurrentiel , nous avait répondu le porte-parole. Elle cherche à créer de la valeur à la fois pour son propriétaire et pour la société. " Il avait ajouté que la création de la banque interne en Belgique avait été " approuvée par le conseil d’administration ", autrement dit par les représentants de l’Etat norvégien actionnaire…

Or aujourd’hui, on assiste au retour du bâton. Le fisc norvégien, nous apprend l’agence Reuters, a adressé une réclamation préliminaire à Statkraft en raison d’impôts impayés en liaison avec la structure capitalistique de sa filiale belge STC! Le fisc a calculé que le redressement s’élèverait à quelque 4 milliards de couronnes, soit 413 millions d’euros , pour les années fiscales s’étendant de 2008 à 2014. " Statkraft conteste fermement qu’il y ait une base légale pour tout redressement ", a dit son porte-parole à Reuters. En Norvège, toute décision formelle de redressement fiscal doit donner lieu à un versement immédiat, quitte à ce que la société sanctionnée s’adresse ensuite aux tribunaux. Dès que la réclamation sera "formelle", le groupe devra payer.

Les spécialistes de l’énergéticien scandinave avaient peut-être senti le coup venir, car le groupe avait décidé de liquider STC dès juin 2016. Et STC a été effectivement dissoute le 29 novembre dernier. Il y a évidemment une autre explication possible: la réduction des avantages des notionnels par le gouvernement Michel.

Reste qu’on a le sentiment d’assister à une étrange partie de dupes. Pourquoi une compagnie publique a-t-elle cherché à éviter l’impôt? En misant sur un régime fiscal étranger, qui plus est… Pourquoi les administrateurs "étatiques" de l’époque n’ont-ils pas réagi? Pourquoi le fisc norvégien a-t-il attendu si longtemps? Pourquoi agit-il enfin précisément au moment où le groupe a mis fin au système? Et, last but not least,b Question subsidiaire: cette affaire fait-elle la publicité de la Belgique comme terre d’investissement?