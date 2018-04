Les prix de l'électricité en Flandre ont plus que doublé en 10 ans

De 2007 à 2017, la facture d'électricité pour les clients résidentiels a augmenté de 71,8% pour la Belgique. En Flandre, les chiffres ont explosé: +114,7% ou 571,7 euros de plus au total.

L'an dernier, le prix moyen de la facture d'électricité a augmenté de 6,8% ou 68,13 euros pour les ménages flamands. A Bruxelles et en Wallonie, la hausse est plus limitée: +2,8% pour les résidents bruxellois et +5,2% pour les Wallons, selon les chiffres dévoilés ce mercredi par la Creg, le régulateur belge de l'énergie.

+5,81% . Entre 2016 et 2017, la hausse du prix de l'électricité a été de 5,81% en Belgique.

La Creg analyse l'évolution de la facture énergétique depuis 2007. Pour l'électricité de 2007 à 2017, les prix pour le client résidentiel ont en moyenne grimpé de 71,8% en Belgique.

Et à y voir de plus près, les disparités régionales sont impressionnantes. Si le Wallon (+43,5%, soit +260,77 euros) et le Bruxellois (+20,1%, soit + 117,01 euros) ont vu leur facture augmenter raisonnablement, les Flamands ne sont pas logés à la même enseigne. En Flandre, la note d'électricité s'est envolée de 114,7% en dix ans, soit un montant supplémentaire à payer de 571,7 euros.

Pour le gaz naturel, l'augmentation du prix varie aussi fortement en fonction des régions durant la période 2007-2017: +7,9% en Flandre, +28,3% en Wallonie et +7,2% à Bruxelles.

Pourquoi de telles différences?

Cette flambée des prix s'explique en partie par la suppression depuis janvier 2016 des kWh gratuits pour les ménages flamands et l'augmentation des tarifs de distribution. Ces tarifs de distribution ont augmenté de 170% en Flandre (+254,25 euros) contre 48,46% en Wallonie et 36,70% à Bruxelles. En Flandre, l'impact de l'application de l'impôt des sociétés sur les activités de réseau des gestionnaires de réseau de distribution depuis 2015 se fait donc clairement ressentir.