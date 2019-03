Les prix de l'électricité en négatif avec le vent

Avec le vent qui ne cesse de souffler et fait tourner les éoliennes à toute allure et six centrales nucléaires sur sept fonctionnelles, les prix de l'électricité sont devenus négatifs dimanche. En d'autres termes, les gros consommateurs sont payés pour consommer de l'électricité .

Un tel phénomène s'explique par la loi de l'offre et de la demande. Mécaniquement, plus l'offre est forte par rapport à la demande, plus le prix de l'électricité baisse. La combinaison des fortes rafales de vent qui ont balayé le territoire ces derniers jours et la disponibilité de six des sept centrales nucléaires a conduit à des prix négatifs en vigueur sur le marché. "Cela arrive de plus en plus souvent, jusqu'à 30 jours par an", commente un entrepreneur en énergie, André Jurres. "Tant l'énergie nucléaire que l'éolienne ne sont pas flexibles. Les centrales coûtent trop cher pour être éteintes ", souligne le patron de Volt Energy.



Pas une bonne nouvelle