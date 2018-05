Les renouvelables soutiennent Engie qui remplit ses objectifs

Engie a livré des résultats conformes à ses objectifs au premier trimestre de 2018 avec un chiffre d'affaires à 17,5 milliards d'euros, en croissance de 1,2%. Et les énergies renouvelables en Belgique y sont pour quelque chose.

Le groupe énergétique Engie a confirmé ses objectifs pour 2018 ce mardi avec un chiffre d'affaires à 17,5 milliards d'euros au premier trimestre de 2018, en progression de 1,2%, contre 17,3 milliards au premier trimestre de 2017. Cette croissance résulte, entre autres, de l'augmentation de la production d'électricité renouvelable en France (en particulier provenant de la production hydroélectrique en hausse de + 39 %) et en Belgique.

L'ebitda s'élève à 3,2 milliards d'euros, également en croissance brute de 3% et en croissance organique de 6%, comparé à 3,1 milliards un an plus tôt.