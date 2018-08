Les sanctions contre l'Iran favorables à la Chine

On s'attend à ce que China Natinonal Petroleum Corp. prenne la place du groupe français Total dans un projet de 5 milliiards de dollars pour développer, côté Iran, un des plus grands champ gazier au monde. Les déclarations sont toutefois encore contradictoires.

Le Chinois CNPC pourrait bien profiter des sanctions américaines contre l'Iran et prendre la place du Français Total dans le développement d'un énorme champ gazier. L'entreprise publique chinoise CNPC avait rejoint en 2016 un consortium avec le français Total et l'iranien Petropars pour développer la phase 11 du champ gazier de South Pars, un des plus grands au monde. Jusqu'à présent, sa participation se montait à 20%, Total détenant 50,1%.