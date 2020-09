Les trois stations météo de l'ULiège ont élu domicile au Groenland

En juin dernier, l'expédition Unu Mondo prenait le large vers le Groenland . A son bord, deux skippeurs, deux caméramans, un photographe et, surtout, Michaël Fonder, un chercheur de l'ULiège chargé d'une mission autant ambitieuse qu'exceptionnelle: réceptionner et installer trois stations météo sur le territoire glacé .

Voyage mouvementé

Pour que ce rêve puisse devenir un jour réalité, la petite équipe de l'ULiège a passé les trois derniers mois à installer les stations sur les trois sites présélectionnés par les professeurs à l'origine du projet. Et cette entreprise fut loin d'être de tout repos. "C'est un des dossiers les plus bordéliques sur lesquels j'ai travaillé", nous confie d'ailleurs Damien Ernst. " Entre les retards de fabrication, les délais de livraison, les erreurs de montage et les conditions climatiques extrêmes , ce fut très difficile de mener la mission à bien mais notre équipe ne s'est pas découragée", ajoute-t-il.

Pour autant, Damien Ernst n'est pas inquiet pour le futur du projet et "son rêve". "Maintenant, les trois stations sont en place et les données sont communiquées par satellite à l'université. Dans le futur, si l'on venait à installer des éoliennes, je doute que l'on rencontre de telles difficultés. On ne peut certes pas contrôler le climat mais des éoliennes résisteront mieux que nos stations et les moyens déployés pour l'installation seront plus conséquents", tient à rassurer le scientifique.