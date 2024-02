En 10 ans, la start-up gantoise EnergyVision est devenue incontournable dans les marchés des panneaux solaires et des bornes de recharge. Ancien journaliste sportif, son fondateur et CEO, Maarten Michielssens, revient sur cette aventure improbable, portée par un modèle novateur, la Chine, quelques politiciens, Marc Coucke et beaucoup de culot.