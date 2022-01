Marc Coucke entre au capital du spécialiste photovoltaïque EnergyVision

Via sa société d'investissement Alychlo, Marc Coucke a mené une augmentation de capital de 39,5 millions d'euros dans la société gantoise EnergyVision.

Tout le monde s'est fait beau chez EnergyVision ce lundi matin. Pour cause, le spécialiste gantois du photovoltaïque devait accueillir ce matin, dans les locaux de sa branche bruxelloise Brusol, le Premier ministre Alexander De Croo et le célèbre homme d'affaires Marc Coucke .

Il faut dire que l'annonce est de taille. Et l'annulation en dernière minute de la visite de Marc Coucke, testé positif au Covid-19, n'aura pas suffi à ternir l'enthousiasme ambiant. EnergyVision a en effet convié tout ce beau monde afin de dévoiler son plan d'investissement de 150 millions d'euros dans des projets énergétiques et des stations de recharge pour véhicules électriques d'ici à 2022 .

Coucke en renfort

Pour se donner les moyens de ses ambitions, la société gantoise a, pour la première fois de son existence, ouvert son capital aux participations extérieures. Résultat, le milliardaire Marc Coucke a répondu à l'appel, par l'intermédiaire de sa société d'investissement Alychlo, et a mené, seul, une augmentation de capital de 10% d'actions nouvellement émises .

"Notre activité repose sur trois piliers: l'industrie pharmaceutique, les loisirs et les technologies et entreprises durables."

Pour Marc Coucke et Alychlo, cet investissement se place directement en ligne avec la stratégie de l'entreprise de grossir son portefeuille dans les entreprises durables. "Notre activité repose sur trois piliers: l'industrie pharmaceutique, les loisirs et les technologies et entreprises durables", a expliqué Pieter Bourgeois, investment manager chez Alychlo.