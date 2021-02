Metalogalva ne parvient pas à fournir Ores en candélabres

Bagarre au Conseil d'État pour un marché d'éclairage public: Metalogalva a fait casser l'octroi du deal à Industrielle Boraine, mais n'a pas gagné pour autant.

Le gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité et de gaz Ores Assets a aussi pour mission la gestion du réseau d'éclairage public communal. C'est dans ce cadre qu'il a voulu conclure, l'an dernier, un marché public pour l'acquisition d'une série de candélabres, à déployer sur le terrain au cours des années 2021 à 2023.

290.000 euros écart de prix entre les deux offres Le prix demandé par Industrielle Boraine était inférieur de 290.000 euros à celui demandé par Metalogalva Belux.

Trois entreprises avaient répondu à l'appel d'offres: Metalogalva, Industrielle Boraine et Pylonen De Kerf. La troisième avait été éliminée de la sélection à l'issue d'un premier examen portant sur les critères qualitatifs. Puis Industrielle Boraine, une entreprise de fabrications métalliques établie à Quiévrain, avait emporté le marché après avoir battu Metalogalva Belux, filiale belge du groupe portugais homonyme, sur les critères du prix et du site d'entreposage des mâts. Elle avait fixé le montant du contrat à 1 million d'euros hors TVA, soit 290.000 euros de moins que sa rivale. Celle-ci avait toutefois contesté sa victoire en relevant qu'Industrielle Boraine ne répondait pas aux critères techniques et financiers.

Dans un premier temps, Ores a répliqué à Metalogalva qu'Industrielle Boraine s'était engagée à sous-traiter une partie du contrat à un tiers, qui respectait bien les critères. L'argument n'a pas convaincu la filiale du groupe portugais, qui l'a retourné contre Ores en déposant un recours en suspension d'extrême urgence au Conseil d'État. Elle y a fait valoir que la décision d'attribution du contrat ne mentionnait pas de recours à la capacité de tiers. En octobre 2020, le Conseil d'État a donné raison à Metalogalva et suspendu l'attribution du marché à Boraine Industrielle.

Cahier des charges à réécrire

Metalogalva croyait dès lors emporter le morceau, puisqu'il ne restait plus qu'elle en lice. Mais Ores Assets en a décidé autrement. L'intercommunale a en effet renoncé à attribuer le contrat sur ces bases et a décidé de revoir le cahier des charges avant de relancer le marché. Metalogalva a aussitôt attaqué cette nouvelle décision d'Ores devant le Conseil d'État. Toujours en suspension et toujours en extrême urgence...

Cette fois, le Conseil d'État ne l'a pas suivie. Ores a expliqué qu'un de ses critères de sélection techniques lui semblait finalement peu clair et difficilement praticable, ce qui l'a conduit à repenser l'ensemble du cahier des charges. Or la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics prévoit bien la possibilité de mettre fin à une procédure d'adjudication avant l'attribution du marché, ou entre celle-ci et la conclusion du contrat, sans conditionner cette faculté au respect de la régularité des phases antérieures de la procédure. Ores avait donc le droit de le faire, et Metalogalva a vu sa requête en suspension rejetée. Reste que l'intercommunale a toujours besoin d'un fournisseur de candélabres.