Mois record pour la production d'énergie solaire en Belgique

Jamais les panneaux solaires n’ont produit autant d’énergie en Belgique qu’au cours de ce mois de juillet. La production des panneaux solaires dépend avant tout du taux d’ensoleillement. "Depuis 1981, seul le mois de juillet 2006 a connu plus d’heures de soleil que cette année" , constate Steven De Witte, de l’IRM (Institut royal météorologique).

Le véritable décollage des panneaux solaires en Belgique n’a eu lieu qu’après 2006. "Juillet 2018 est sans conteste le meilleur mois de toute l’histoire pour les propriétaires de panneaux solaires. Nous avons enregistré de 20 à 30% de rayonnement solaire en plus. Mais malgré les températures élevées, la production n’a pas suivi de manière linéaire, car vu les faibles pluies, les panneaux solaires ont davantage souffert de la poussière. Sur base des mesures prises lundi matin, nous avions déjà enregistré 15% de plus en juillet que la moyenne des dernières années", souligne Iwein Goigne, directeur d’Eneco Solar qui, avec 25 installations sur des toits industriels – ce qui représente au total 260.000 panneaux solaires – est le plus important acteur du pays.