Muriel Targnion décroche un mandat lucratif chez Luminus

Muriel Targnion (PS) succède à Georges Pire au poste de conseiller chez Luminus. Une nouvelle fonction pour la présidente d'Enodia (ex-Publifin) et bourgmestre de Verviers. Et ce mandat serait très bien rémunéré...

La bourgmestre de Verviers et présidente de l'intercommunale Enodia (ex-Publifin) succède à Georges Pire dans un poste qui avait en fait été supprimé après le scandale Publifin...

Quelle indemnité?

Se pose la question de son indemnité. Muriel Targnion va-t-elle recevoir 30.000 euros par an, comme son prédécesseur? D'après Le Soir, on n'en serait pas loin. Mais le montant ne sera pas rendu public, les nouveaux décrets de gouvernance wallons n'étant pas applicables ici puisque Luminus est détenu à plus de 50% par les Français d'EDF. À noter que Publilec, détenu majoritairement par Enodia, possède aussi des parts de Luminus.