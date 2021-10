Neste, le diesel renouvelable dans 7 stations-service Q8

Q8 va proposer le diesel renouvelable à base de déchets et résidus de Neste. Il peut s'utiliser dans les moteurs actuels et promet une empreinte CO2 réduite jusqu'à 90%.

L'opinion publique est restée souvent bloquée à l'éthanol et au biodiesel de première génération, celui qui nécessitait des cultures dédiées. Depuis, les carburants alternatifs progressent . C'est le message que veulent faire passer Q8 et la société finlandaise Neste qui s'associent pour proposer du "diesel renouvelable" dans sept stations en Belgique.

Huile de friture

Le produit technique HVO100 porte le nom commercial Neste MY. Ce diesel de synthèse est "fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables", c’est-à-dire qu'il est produit à 100% de déchets et résidus comme de la vieille huile de friture.

On pourrait confondre ce nouveau carburant avec le biodiesel qui est déjà mélangé avec du diesel classique à la pompe, mais ce diesel renouvelable est produit différement. "Cela fait 15 ans que chez Neste on travaille aux alternatives. À l'époque, personne n'y croyait. Aujourd'hui, on obtient ce produit qui permet d'émettre jusqu'à 90% de CO2 en moins sur son cycle de vie et que l'on peut mettre dans tous les moteurs diesels actuels", détaille Peter Zonneveld, vice-président de Neste en charge des ventes et du transport renouvelable par route. En fonction des usages, ce diesel de synthèse affiche une diminution de particules fines de 10 à 30%.