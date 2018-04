"Notre accord avec Electrabel sur le nucléaire est déséquilibré"

Résultat? Son bénéfice opérationnel (- 23 millions d’euros) comme son résultat net (- 22 millions d’euros) sont en dessous de la ligne de flottaison. "C’est dû à la fois à l’indisponibilité de trois réacteurs durant 2017, et aux provisions supplémentaires que nous avons dû constituer pour la gestion des déchets et du combustible usagé", explique Grégoire Dallemagne, le CEO d’EDF Luminus.

Un accord déséquilibré

En dehors du nucléaire, 2017 a pourtant été une année record en termes de développement pour EDF Luminus. "En Belgique, aucune entreprise n’a jamais construit autant d’éoliennes que nous en 2017, ce qui conforte notre position de numéro un dans l’éolien terrestre " souligne Grégoire Dallemagne. EDF Luminus a construit 30 turbines supplémentaires, pour 76 MW. Et il s’attend aussi à une bonne année 2018. Et dans les services énergétiques, sur lesquels il a décidé de miser, il a réalisé pas moins de 6 acquisitions, mais aussi connu une croissance organique. Ces activités comptent désormais 1.115 employés, 344 de plus qu’il y a un an. Il emploie d’autre part 946 personnes dans la production et la fourniture d’énergie.