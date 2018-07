Nouveau problème à Tihange 2, Doel 3 opérationnel d'ici mercredi

Le réacteur nucléaire de Doel 3 sera opérationnel d'ici deux jours, lui qui était à l'arrêt depuis le 22 septembre 2017. Tihange 2 s'est, lui, arrêté ce lundi de façon non programmée suite à un problème technique.

Lors de l'arrêt planifié de Doel 3, Engie Electrabel avait constaté une dégradation du béton des plafonds et des murs d'un bâtiment bunkerisé jouxtant le réacteur. Ce bâtiment d'une partie non nucléaire du site abrite des systèmes de secours. Initialement, le redémarrage était prévu pour la mi-avril, mais les travaux avaient pris davantage de temps que prévu et la fermeture avait été prolongée.