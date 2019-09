Nouvelle plaque tournante pour le gaz russe

à Zeebruges, les ouvriers terminent la construction d’un réservoir de stockage pour le gaz naturel liquéfié en provenance de Sibérie. Le terminal de Fluxys devient ainsi un maillon essentiel du transport du gaz russe.

La pause déjeuner vient de sonner. Des dizaines d’hommes, revêtus de leurs vêtements et casques de sécurité, descendent de l’énorme réservoir de gaz qu’ils ont pour mission de construire. Au terminal gazier de Fluxys à Zeebruges, ils mettent la dernière main au cinquième et plus grand réservoir de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL). La structure pourrait servir à abriter un Airbus A380 et, du dehors, tient un peu d’un terrain de football entouré de conduites. D’ici à la fin de l’année, les travaux seront terminés. Le réservoir pourra stocker 180.000 mètres cubes de GNL, ce qui est suffisant pour chauffer 50.000 logements une année durant.

Les navires-brise-glace transporteront le gaz depuis la péninsule de Yamal en Sibérie, où les Russes font tourner leurs installations d’extraction à plein régime depuis la fin de l’an dernier. Le gaz naturel y est liquéfié pour devenir du GNL et pouvoir ainsi être transporté jusqu’en Asie orientale et ailleurs dans le monde. Avec une production de 16,5 millions de tonnes de GNL par an, le projet Yamal est l’un des plus grands au monde. Il peut satisfaire pas moins de 8% de la consommation de gaz totale de la Chine.

Zeebruges jouera un rôle crucial pour acheminer tout ce gaz. Durant les mois d’été doux, lorsque la banquise de l’océan Arctique est assez mince, les tankers brise-glace russes peuvent transporter leur gaz directement en Asie, en passant par la route du Nord. Mais, des mois de novembre à mai, la couche de glace de la banquise est épaisse de plus de 2,1 m et devient indestructible, même pour de gros tankers russes. Ces mastodontes des mers, plutôt lents, mettent donc le cap sur Zeebruges pour y transborder leur GNL dans des tankers ordinaires qui poursuivent le transport, par le canal de Suez, vers la Chine, le Japon et la Corée.

Stockage temporaire

Un premier brise-glace sibérien, le "Christophe de Margerie", est déjà venu à Zeebruges en janvier 2017. Mais, à l’époque, il devait encore transborder directement le gaz dans un tanker gazier traditionnel. Les deux navires devaient donc venir à Zeebruges au même moment. Le nouveau réservoir GNL servira ainsi à stocker temporairement le gaz, ce qui évitera aux tankers de devoir synchroniser leurs heures d’arrivée.

"En principe, le gaz en provenance de Yamal est destiné principalement aux marchés asiatiques. Mais un contrat a été conclu pour vingt ans", précise le porte-parole de Fluxys, Rudy Van Beurden. "En raison des variations des cours, il pourrait arriver que le transport du gaz soit plus intéressant, par exemple en Europe du Sud ou en Amérique latine."

Facteur 600

Lorsque le réservoir de stockage sera terminé à la fin de l’année, on y injectera de l’azote et le GNL à l’intérieur verra sa température descendre à 162 degrés au-dessous de zéro. Ce froid extrême a le don de rendre liquide le gaz naturel, qui voit ainsi son volume diminuer d’un facteur 600. Il devient donc beaucoup plus facilement stockable et transportable. La paroi en acier, l’isolation et une épaisse couche de béton extérieure visent à conserver ce froid, comme dans une espèce de thermos.

Si le contrat Yamal pèse 1 milliard d’euros, Fluxys n’a aucune garantie que les navires continueront effectivement à venir y décharger du gaz du pôle Nord. Mais Yamal LNG loue la capacité durant vingt ans, et doit donc payer un loyer, même si les navires ne s’arrêtent pas à Zeebruges.

Zeebruges pourrait accueillir chaque année plus de 200 navires supplémentaires.

L’entrée en service du réservoir de GNL à Zeebruges arrive au moment où le transport de ce gaz en Europe atteint des sommets. La douceur hivernale et le ralentissement de la croissance économique en Chine ont pesé sur la demande de gaz, provoquant une chute de ses cours en Asie. Aussi, des pays producteurs de GNL comme le Qatar et la Russie ont réorienté leurs exportations vers l’Europe. Les négociants profitent également de la faiblesse des prix pour remplir les réservoirs de stockage partout en Europe.

À Zeebruges aussi, le transport du GNL affiche des niveaux records. Depuis l’ouverture du terminal en 1987, le port n’avait encore jamais accueilli autant de bateaux que cette année. Au premier semestre, 58 navires y ont chargé ou déchargé des marchandises, doublant largement ainsi son volume d’activité par rapport à la même période de l’an dernier.