"On pourrait imaginer de fixer un prix pour la revente de l'électricité produite par les prosumers" (Philippe Henry)

C'est, entre autres, sur ce sujet que s'est exprimé le ministre wallon de l'Énergie, Philippe Henry (Ecolo), à l'occasion d'une conférence de presse organisée ce jeudi. "On peut imaginer un prix fixé à l’avance. Je ne pense pas qu’il sera facile pour un consommateur individuel d’appliquer le prix du marché. C’est compliqué. Par contre, ce prix fixé pourrait varier en fonction des plages horaires avec un prix de revente plus élevé quand la demande est plus forte", a-t-il déclaré.

Prix fixes et plages horaires

Favoriser l'autoconsommation

A côté de cet embryon de solution, la volonté du ministre reste de favoriser l'autoconsommation. "L’Europe ne permettra plus les compteurs qui tournent à l’envers. Il faudra donc accélérer le déploiement des compteurs intelligents et encourager l’autoconsommation. Mais à côté de l’autoconsommation, un des paramètres est de tarifer l’électricité remise sur le réseau", a-t-il souligné.

Il reste encore à déterminer si ces fameux compteurs double flux seront offerts par la région. Ils pourraient être financés par le fonds de transition énergétique et rendraient, de facto, la compensation qui est d'application à l'heure actuelle obsolète."Une piste n'exclut pas l'autre", conclu, à ce sujet, Philippe Henry. Pour y voir plus clair, il faudra attendre que la Cwape se penche plus avant sur les solutions envisagées. Contacté par nos soins, le régulateur se veut patient et dit vouloir prendre le temps d'étudier les solutions proposées par le gouvernement avant de se prononcer.