Opinum décroche un contrat au Vietnam

Il aura fallu peu de temps, mais le basculement est déterminant. En quelques mois, la jeune société Opinum, basée à Mont-Saint-Guibert, a très nettement orienté ses activités à l'international . Durant plusieurs années de "rodage" en Belgique, Opinum a peaufiné ses systèmes de collecte et de validation des données dans les grands réseaux de distribution d'énergie ou d'eau.

Pour des producteurs ou des distributeurs d'énergie (gaz ou électricité) ou d'eau notamment, Opinum collecte, valide et harmonise un infinité de données provenant de différents capteurs du réseau. "La plupart des opérateurs de réseaux disposent d'une masse de données énorme. Nous proposons une plateforme en ligne pour recueillir ces données, veiller à ce qu'elles soient complètes et correctes et les présenter de manière intelligible pour les algorithmes qui pourront les traiter par la suite", précise Loïc Bar, CEO d'Opinum.