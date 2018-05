"Ores apppliquera tout simplement la loi"

Pas question, pour le président d'Ores Cyprien Devilers, de contester ou de détourner les règles du décret gouvernance. "Les administrateurs d'une entreprise publique sont là pour être garants de l'intérêt général."

Cyprien Devilers, président du conseil d'administration d'Ores, qui est aussi échevin MR à Charleroi, adopte une position sans ambiguïté concernant le décret gouvernance, qui limite les rémunérations dans les entreprises publiques locales à 245.000 euros indexés par an.

"Cela va être extrêmement simple. Il y a une loi, et nous l'appliquerons. Le conseil d'administration d'une entreprise publique est là pour être le garant de l'intérêt général. Des députés, qui ont été élus, votent de lois qui sont l'émanation de la volonté de l'électeur. Il n'y a chez Ores ni volonté de ne pas se soumettre ni volonté de mener des actes de piraterie ou des opérations de diversion. Le capital public, c'est aussi le capital de ceux qui n'ont pas de capitaux".

Alors que dans une interview au Soir, le président de Nethys, Pierre Meyers, évoquait une possible résistance des Liégeois à l'application de ce décret, qui, selon lui, risque non seulement de coûter cher en indemnités de départs, mais aussi de décapiter le groupe, Cyprien Devilers exclut toute action de ce type. "On a beaucoup parlé de morale et d'éthique ces derniers temps. L'éthique d'un administrateur d'une société publique, c'est de respecter les règles, et pas de faire de la flibuste pour protéger les droits acquis de certains. Nous avons toujours respecté les règles, chez Ores. Le décret GRD ne va d'ailleurs pas nous fragiliser, parce que nous sommes déjà 'decret proof'. Certains aspects vont devoir être mis en oeuvre au niveau des statuts, mais ils représentent assez peu de choses".

Pas question non plus, concernant les rémunérations, de détourner l'esprit du décret en jouant sur une pension beaucoup plus élevée, par exemple. "Notre objectif sera d'appliquer la loi honnêtement, en respectant la lettre comme l'esprit de la loi. Je n'ai pas reçu de mandat pour défendre des intérêts particuliers. Ce qui vous honore, dans ce genre de fonction, ce n'est pas la fonction, mais la manière dont vous l'exercez. Il faut tenir la barre droite, et ne pas louvoyer."

Malgré ce changement des règles salariales, le président d'Ores espère pouvoir continuer à travailler avec Fernand Grifnée et son comité de direction. "Ce sont des personnes qui font de l'excellent travail, et qui ont la confiance des administrateurs et des actionnaires."