Ores et la Cwape s'écharpent sur les compteurs intelligents

C'est technique. Ores, un des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et de gaz (GRD) en Wallonie, et la Cwape, le régulateur des marchés de l'électricité et du gaz pour la région, sont en désaccord quant au budget dédié au déploiement de compteurs intelligents tel que prévu dans les tarifs pour la période 2019-2023. La Cwape juge en effet trop élevé le budget proposé par Ores pour financer ce déploiement. En l'espèce, une enveloppe de 99 millions d'euros a été prévue par le GRD wallon sur l'ensemble de la période tarifaire.