Ores prêt à discuter rapprochement avec Resa

Le Conseil d'administration d'Ores se tenait ce mercredi. A l'ordre du jour l'appel lancé par Finanpart et appuyé par le ministre wallon de l'Energie Jean-Luc Crucke: Et pourquoi ne pas évoluer vers un gestionnaire de réseau de distribution unique?

Le conseil d'administration du gestionnaire de réseau de distribution (GRD) Ores confirme sa disponibilité quant à un rapprochement avec le GRD Resa. L'entreprise réagit ainsi aux décisions prises par Finanpart lundi et aux déclarations du ministre wallon de l'Energie Jean-Luc Crucke.

Lundi, le conseil d'administration de Finanpart, une filiale intermédiaire entre l'intercommunale Publifin et la société Nethys, a décidé la séparation de RESA et de Nethys. Parmi les hypothèses de fonctionnement évoquées figure ainsi un rapprochement entre Resa et Ores.