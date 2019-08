Pairi Daiza va accueillir le plus grand parc photovoltaïque de Wallonie

Avec ses 62.750 panneaux photovoltaïques et sa puissance totale de 20 MWc, le parc photovoltaïque qui va être installé à Pairi Daiza sera, et de loin, le plus grand de Wallonie. C'est le nouveau parking de 7.200 places du parc animalier qui accueillera cette installation sur des ombrières qui surplomberont les emplacements. "Cela en fera le plus grand car port photovoltaïque du monde", affirme Claire Gilissen, porte-parole du parc.