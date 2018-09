Pas besoin de réserve stratégique cet hiver

La ministre Marghem avait pourtant fait savoir au printemps qu’une réserve stratégique de 500 mégawatts serait nécessaire pour l’hiver – une puissance équivalant à la moitié de la capacité d’un réacteur nucléaire classique. La ministre avait jusqu’au 1er septembre pour revoir ce chiffre sur la base d’analyses plus poussées.

Les consommateurs ne devront plus payer de supplément de facture pour la réserve.

Mme Marghem a à présent décidé de ramener ces 500 mégawatts à zéro. "Nous n’avons besoin d’aucune réserve stratégique; la production intérieure et les possibilités d’importation sont suffisantes" , dit-on au cabinet.

Le Royaume pourra en outre importer plus de courant depuis les pays voisins . Diverses marges de sécurité font que la capacité des lignes à haute tension transfrontalières ne peut jamais être employée au maximum. Mais grâce à de nouveaux accords européens, la capacité d’importation disponible par le biais de ces lignes à haute tension sera légèrement augmentée.

Les dernières mésaventures à Doel – les centrales Doel 1 et 2 restant à l’arrêt quelques mois de plus que prévu – n’ont aucun impact direct sur la situation actuelle. Elia avait déjà tenu compte de l’éventuelle indisponibilité de centrales en Belgique et en France. Le gestionnaire de réseau suit néanmoins l’évolution des centrales de près.