Pas de facture pour les prosumers en Wallonie durant 4 mois

C'est un feuilleton qui n'en finit plus. Le 4 décembre, on apprenait que la Cwape, le régulateur wallon pour les marchés de l'énergie et du gaz, disait "non" au report de l'entrée en vigueur du tarif prosumer - ce mécanisme qui doit faire contribuer les propriétaires de panneaux photovoltaïque aux frais de réseau. Pour justifier son choix, le régulateur avançait que "le report ou l'exonération du tarif prosumer ne serait pas opportun et impacterait négativement et injustement les citoyens ne disposant pas de panneaux photovoltaïques". On pensait le sujet clos.