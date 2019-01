Pas de tarif prosumer en Wallonie pour les installations photovoltaïques existantes

Une première estimation de la Cwape évalue en moyenne ce tarif prosumer entre 334 et 447 euros par an, selon le gestionnaire de réseau.

Eviter les effets rétroactifs

C’est le précédent gouvernement wallon qui avait ouvert la porte à ce tarif prosumer dans le décret sur la méthodologie tarifaire. Une possibilité que la Cwape avait décidé d’utiliser, à partir du 1er janvier 2020 . Et la cour d’appel a récemment avalisé le système, à condition que les prosumers puissent réellement choisir entre un tarif forfaitaire et l’installation d’un compteur double flux qui mesure les kilowattheures prélevés sur le réseau.

Selon les estimations du régulateur, on parle d’une contribution de 334 à 447 euros par an pour une installation de 5 kWe, selon le gestionnaire de réseau. Exonérer près de 150.000 prosumers signifierait donc, à la louche, 50 à 60 millions d’euros de recettes tarifaires en moins à partir de 2020. Des recettes qui devaient permettre de réduire les coûts de distribution des autres utilisateurs de 6 à 12%, selon l’endroit où ils habitent.

Une logique que le ministre réfute. "On parle de recettes qui n’existent pas aujourd’hui. Et si on veut discuter de coûts, de charges et d’économies dans les réseaux, ma porte est toujours ouverte: j’avais proposé une fusion des deux principaux gestionnaires de réseau, qui aurait pu permettre 100 millions d’euros d’économies, et qui n’a pas été retenue."