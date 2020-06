Perquisitions en cours à la centrale nucléaire de Doel

Sabotage

Pour rappel, en août 2014, la vanne de décharge du réservoir d'huile de la turbine de Doel 4 avait été ouverte manuellement par un saboteur. Le réservoir, qui contenait 65.000 litres d'huile s'était alors rapidement vidé dans un bassin de sécurité, situé en dehors du bâtiment pour éviter les problèmes en cas d'incendie. Bien que le personnel et les riverains n'aient jamais réellement été mis en danger, les dégâts matériels ont été plus que considérables pour Electrabel. Plus de 100 millions d'euros auront été nécessaires et le réacteur avait dû rester fermé pendant une longue période.