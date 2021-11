Petits réacteurs modulaires et taxonomie européenne, clés du futur du nucléaire

Alors que l'Europe doit se décider prochainement quant à l'intégration du nucléaire dans sa taxonomie verte, l'industrialisation des SMR (petits réacteurs modulaires) pourrait révolutionner drastiquement la place de l'atome dans les systèmes électriques.

Au début du mois d'octobre 2021, le gouvernement Macron a jeté un pavé dans la mare quant à l'avenir de l'atome. Dans son plan "France 2030", doté d'une enveloppe de 30 milliards d'euros, le Président français a réservé un milliard pour le développement d'une filière de petits réacteurs modulaires (Small Modular Reactors ou SMR en anglais).

Cette annonce, en plus de rappeler la relation étroite qu'entretient la France avec l'atome - les centrales nucléaires étant responsables de 75% du mix électrique bleu-blanc-rouge -, a eu le mérite de remettre les SMR aux devants de la scène. Alors que de nombreux pays se posent la question du nucléaire et de sa compatibilité avec les énergies renouvelables en vue de décarboner leur production d'électricité, ces petits réacteurs apparaissent - ou plutôt réapparaissent - comme une solution providentielle, répondant à plusieurs inquiétudes inhérentes aux réacteurs "classiques", à eau pressurisée (PWR).

Plus petits et moins chers

300 MW De capacité En dessous de 300 MW de capacité, on parle de SMR.

Fonctionnant de façon analogue aux réacteurs PWR, les SMR se démarquent d'abord par leur petite taille et leur puissance réduite. "On parle de SMR jusqu'à 300 MW de puissance", indique Hamid Aït Abderrahim, le directeur général adjoint du SCK.CEN, le centre fédéral de recherche nucléaire. À titre de comparaison, un réacteur "classique" avoisine les 1.000 MW.

À l'origine, ces petits réacteurs ont été imaginés pour alimenter des zones reculées géographiquement en électricité. En Belgique, un SMR avait d'ailleurs été construit dans un but de recherche en 1960 (le BR3, depuis démantelé). Mais aujourd'hui, l'idée de leur déploiement à grande échelle a le vent en poupe. Et, selon Hamid Aït Abderrahim, il ne s'agit pas d'un phénomène de mode. "Par le passé, nous avons eu tendance à faire grossir les réacteurs dans un souci d'économies d'échelles. On observe d'ailleurs un phénomène similaire avec les éoliennes aujourd'hui, celles-ci grandissant de plus en plus dans le but de faire chuter le prix du kWh produit", indique-t-il. "Mais avec l'augmentation de la taille des projets, les coûts grimpent aussi. Il faut donc trouver un équilibre. Et, avec les règles actuelles, beaucoup plus strictes que par le passé, et les contraintes de rentabilité ou de temps, on explique le regain d'intérêt pour les SMR", poursuit le scientifique.

"Avec les règles actuelles, beaucoup plus strictes que par le passé, et les contraintes de rentabilité ou de temps, on explique le regain d'intérêt pour les SMR." Hamid Aït Abderrahim Directeur général adjoint du SCK.CEN

On le comprend, les SMR proposent un retour sur investissement plus rapide que les gros réacteurs. Hamid Aït Abderrahim estime autour de 1 à 1,5 milliard d'euros le coût d'un petit réacteur, soit un montant plus digeste pour un investisseur privé que les 10 à 15 milliards nécessaires à la construction d'un PWR classique.

Sûreté et déchets

Ici, les constructeurs et exploitants recherchent donc l'économie de série plutôt que l'économie d'échelle. De plus, les SMR permettent un plus grand contrôle de la production et réduisent l'horizon de temps nécessaire à la construction. En définitive, une logique de diminution de coûts émerge et s'ajoute à la diminution du risque d'accidents nucléaires majeurs inhérente aux SMR.

Lire aussi La Belgique crée une filière pour démanteler ses centrales nucléaires

"Dans les centrales classiques, de la chaleur continue d'être émise une fois le réacteur éteint. Il faut donc continuer à le refroidir, au risque de faire fondre le cœur du réacteur. À Fukushima, le tsunami avait englouti les groupes diesels en charge du refroidissement, ce qui avait mené à la catastrophe. Avec les SMR, il est possible d'évacuer la chaleur via un système de thermosiphon, donc naturel et ne nécessitant pas d'alimentation propre", explique Hamid Aït Abderrahim.

"On pourrait même imaginer construire ces réacteurs dans des zones densément peuplées." Hamid Aït Abderrahim Directeur général adjoint du SCK.CEN

Autrement dit, de par leur taille réduite et leur design, les SMR présentent, de facto, un risque moindre que les réacteurs classiques. "On pourrait même imaginer construire ces réacteurs dans des zones densément peuplées", ajoute le scientifique.

Seule ombre au tableau, et non des moindres, le problème de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé reste le même. Et à moins de pousser la recherche dans le domaine de la réduction des déchets produits, comme le vise le projet Myrrha du SCK.CEN par exemple, rien ne laisse présager que les réacteurs de l'avenir seront moins polluants. Par ailleurs, un déploiement éclaté de SMR nécessiterait de mettre en oeuvre une filière performante et mobile de traitement des déchets.

Lire aussi Syscade, un labo mobile pour traiter les fûts radioactifs

Investissements tributaires de l'Europe

Si on résume, les SMR sont basés sur une technologie connue, sont moins chers, plus facilement pilotables, plus sûrs et moins contraignants que leurs homologues de grande taille. Pourtant, leur déploiement dans un futur proche est loin d'être acquis.

En Europe, le développement de cette nouvelle filière potentielle dépend en grande partie d'une décision toute proche. D'ici la fin de l'année, la Commission devra se prononcer sur l'intégration de l'atome dans sa "taxonomie verte". Cette classification selon plusieurs critères, vise à déterminer les sources de production d'énergie aidant à la lutte contre le réchauffement climatique. Ici, le caractère durable du nucléaire est particulièrement scruté, notamment du point de vue de son impact sur la santé et l'environnement.

À la clé, une influence gigantesque sur les investissements. Avec ce label "vert", le nucléaire parviendrait plus aisément à capter les capitaux privés et publics. Mais l'Europe reste divisée avec, d'un côté les pro-atomes, emmenés par la France, les Pays-Bas mais aussi plusieurs pays d'Europe de l'Est (République tchèque, Croatie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie) et de l'autre ceux qui ont fait le choix de sortir du nucléaire, dont l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg ou le Danemark. L'enjeu est énorme et la bataille s'annonce rude alors que, de son côté, la Belgique a fait le choix du gaz comme énergie de transition avant que les renouvelables ne prennent leur envol pour de bon.

Lire aussi CRM: 5 questions pour comprendre les résultats de la première enchère

Dernière pièce au dossier, un rapport du JRC (Joint Research Center), le service scientifique de la Commission européenne, a clairement pris position pour l'atome, indiquant qu'il répondait aux critères de durabilité. Les ONG et anti-nucléaires n'ont pas tardé à vivement critiquer le document alors que, côté belge, le récent rapport du Conseil Supérieur de la Santé semblait répondre directement à celui du JRC, concluant: "le CSS considère que, sur le plan environnemental, éthique et sanitaire, l’énergie nucléaire de fission, telle que déployée actuellement, ne peut pas prétendre satisfaire aux principes du développement durable."

"Le CSS considère que, sur le plan environnemental, éthique et sanitaire, l’énergie nucléaire de fission, telle que déployée actuellement, ne peut pas prétendre satisfaire aux principes du développement durable." Rapport du CSS sur le nucléaire

Déploiement

Si l'atome venait à intégrer la taxonomie européenne et que d'autres pays décidaient d'emboîter le pas à la France quant au développement d'une filière SMR, l'énergie nucléaire entrerait dans une toute nouvelle phase de son existence. Après les titans construits dans les années '70 et '80 et l'échec des EPR de première génération, la place serait faite aux petits réacteurs et l'industrie trouverait une seconde vie.

Lire aussi Iter, un pas de plus vers la fusion nucléaire

Pour Hamid Aït Abderrahim, l'industrialisation de SMR de nouvelle génération peut être attendue autour de 2035. De par le monde, des projets émergent, certains œuvrant à mettre des techniques d'avenir au service des SMR afin d'adresser, dès aujourd'hui, les problématiques ancrées au nucléaire. Une route longue mais intense se dessine quant au futur de la production d'électricité, s'ajoutant à l'explosion du renouvelable. Mais le choix sera politique. Comme toujours.