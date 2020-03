Plus d'un milliard d'euros d'investissements pour Elia en 2019

C'est une année assez exceptionnelle qui se clôture pour Elia. En 2019, le gestionnaire belge du réseau de transport d'électricité aura vu son chiffre d'affaires grimper de 20% à 2,3 milliards d'euros et son bénéfice net ajusté de 9% à près de 306 millions.

Investissements

En 2019, Elia a investi 723,5 millions d'euros dans le réseau belge et 488,6 millions en Allemagne.

Autre élément à épingler à la clôture de l'exercice précédent, Elia a annoncé avoir réalisé pour près de 723,5 millions d'euros en investissements sur le réseau belge et 488,6 millions d'euros en Allemagne. Ces montants spectaculaires auront permis aux actifs du groupe de croître de 9% . En Belgique, le programme d'investissements concernait tout particulièrement l'intégration des énergies renouvelables au réseau national.

Au rang des principaux investissements , au retrouve le MOG (215 millions d'euros), la première prise électrique en mer du Nord , inaugurée par le Roi Philippe en septembre dernier, des projets d'interconnexions stratégiques et le parachèvement de Nemo Link (27 millions), la première connexion électrique entre la Belgique et le Royaume-Uni, qui a été mise en service en janvier 2019.

Pour 2020, Elia compte bien poursuivre son plan d'investissement et annonce dédier 340 millions au renforcement du réseau belge ainsi que 680 millions à ses activités allemandes, par l'intermédiaire de 50Hertz.

Réorganisation

2019 était aussi l'année d'une réorganisation importante de la structure d'Elia. Suite aux pressions du régulateur et dans le but d'éviter les subsidiations croisées entre ses activités régulées en Belgique et les autres, le groupe avait présenté, en novembre dernier, une structure remaniée, scindée en deux parties.