Pour Elia, l'Europe n'est pas prête à faire face à la demande d'électricité

Dans son étude "Roadmap to Net Zero", le GRT s'est concentré sur trois aspects indispensables à la réussite de la course à la neutralité carbone: l’équilibre énergétique, la flexibilité et l'adéquation. Comme hypothèse de base, Elia a calculé une augmentation de 70% de la demande d'électricité d'ici 2050. Le GRT a également envisagé une seconde option, supposant une explosion de la part de "molécules vertes" (hydrogène vert, notamment) dans la consommation énergétique finale, poussant la demande en électricité à la hausse à hauteur de 30%.