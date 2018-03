Prix record pour le diesel à la pompe

Le prix maximal du diesel atteint son plus haut depuis octobre 2014. Il dépasse aussi désormais le prix de l'essence.

Nouvelle hausse du prix maximal du diesel ce vendredi. Il augmente de 3,3 centimes à 1,4240 euro le litre. Il s'agit d'un plus haut depuis octobre 2014.

Désormais, donc, le diesel à la pompe coûte plus cher que l'essence 95 E10, qui affiche un prix maximal de 1,422 euro le litre.

Pourquoi? Leurs prix de base respectifs ne sont en effet plus très différents, et l'on se trouve dans la dernière phase de la convergence des accises décidée par le gouvernement. Des accises qui sont encore légèrement plus élevées sur l'essence que le diesel, mais qui devraient atteindre 0,6 euro par litre sur les deux carburants en cours d'année 2018.