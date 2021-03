Quand les centrales nucléaires forcent les éoliennes à s'arrêter

La production éolienne a battu des records en Belgique dernièrement. Pourtant, des parcs entiers ont dû être arrêtés en raison d'une surabondance d'électricité. La faute au nucléaire et à la non-modularité des centrales? Pas seulement... Analyse.

Cela n'aura échappé à personne, le vent souffle, et fort, sur le territoire belge ces derniers jours. Un cauchemar pour les amateurs de badminton en plein air mais surtout une aubaine pour les unités de production d'électricité à partir de vent, les éoliennes. Ce jeudi, un record a même été battu, Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, enregistrant un pic 4.038 MW d'origine éolienne dans le système électrique, soit l'équivalent de quatre réacteurs nucléaires.

Mais il y a un hic. Parce que les sept réacteurs nucléaires ont continué de tourner à plein régime pendant ce temps-là, le pays s'est retrouvé dans une situation de surplus d'énergie, poussant au passage les prix de l'électricité en dessous de zéro. Conséquence: les éoliennes du parc éolien offshore Seamade ont dû être stoppées dans leur élan, au grand dam de leur propriétaire, Eneco. "Nous trouvons très dommage de devoir couper les éoliennes au lieu des réacteurs nucléaires. Les énergies renouvelables devraient être prioritaires", regrette Mark Van Hamme, le porte-parole d'Eneco Belgium.

"Arrêter les éoliennes alors que le vent souffle, c'est le monde à l'envers." Tinne Van der Straeten Ministre fédérale de l'Énergie

De prime abord, le constat se veut désolant. En effet, se priver d'énergie renouvelable à l'ère de la transition énergétique semble quelque peu ubuesque. "Arrêter les éoliennes alors que le vent souffle, c'est le monde à l'envers", a d'ailleurs réagi la ministre fédérale de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen). Mais tout n'est pas si simple et, dans ce cas de figure, d'autres facteurs non négligeables ont mené Eneco à la décision d'arrêter ses éoliennes. Explications.

Tempête et bug informatique

Le vent qui souffle, pour les éoliennes, c'est bien. Quand il souffle trop, par contre, il est impératif de les mettre en pause. C'est une question de sécurité. Si ce n'est pas précisément ce phénomène qui a motivé la décision d'arrêter le parc de Seamade ce jeudi, il arrive que des vents trop violents forcent les opérateurs à arrêter leurs éoliennes. Ce fut notamment le cas dans la matinée de jeudi, alors que la tempête battait son plein.

"S'il y a un surplus d'électricité en Belgique en raison de conditions climatiques favorables aux renouvelables, il y a des chances pour que tel soit le cas chez nos voisins." Pierre Henneaux Professeur spécialisé en réseaux électriques à l'ULB

Au-delà de cette problématique technique, une autre, bien plus préoccupante, explique en grande partie le couac de cette semaine. En effet, alors que le système électrique présentait un surplus d'énergie, il n'a pas été possible d'exporter cet excédent aux pays voisins. "Il faut d'abord souligner que s'il y a un surplus d'électricité en Belgique en raison de conditions climatiques favorables aux renouvelables, il y a des chances pour que tel soit le cas chez nos voisins", pointe Pierre Henneaux, professeur spécialisé dans les réseaux électriques à l'ULB. "Les exportations peuvent avoir lieu lorsque la capacité du système électrique dépasse la charge mais pour pouvoir exporter de l'électricité, il faut aussi que les pays voisins en veuillent", ajoute-t-il.

Mais ici, au-delà d'une situation similaire dans les pays limitrophes, un bug informatique est venu ajouter son grain de sel. "Il y a eu un souci avec la plateforme permettant d'anticiper les achats sur le marché day-ahead (marché de court terme). De la sorte, les données par défaut ont été utilisées et les exportations ont été quelque peu limitées", nous explique une source bien informée. Sans bug, donc, il aurait été possible d'exporter davantage, d'autant plus que les prix belges, négatifs à ce moment-là, auraient sans doute intéressé les pays voisins connectés au réseau.

"Il est réducteur de tout mettre sur le dos des centrales nucléaires." Anne-Sophie Hugé Porte-parole d'Engie Belgium

Ce souci technique aura par conséquent empêché Engie, l'opérateur des centrales nucléaires, de prévoir ce bridage des exportations. "Il est réducteur de tout mettre sur le dos des centrales nucléaires. Nous ne pouvions pas prévoir un bug au niveau des interconnexions et rien ne nous indiquait qu'il allait falloir moduler nos unités", a commenté Anne-Sophie Hugé, la porte-parole de l'énergéticien.

Après 2025

Dans moins de cinq ans, les sept réacteurs du pays seront définitivement mis à l'arrêt. Et dans un premier temps, en attendant le plein développement du renouvelable, ce seront les centrales à gaz qui compléteront le mix de production. En outre, le pays devra pouvoir se reposer davantage sur les importations d'électricité, et donc, sur les interconnexions avec ses pays voisins. Or, au regard des événements de ce jeudi, il apparaît que le système n'est pas encore optimal.

"Le CRM encouragera les centrales à gaz et celles-ci sont, par nature, plus flexibles que les réacteurs nucléaires." Pierre Henneaux

"Le CRM (le mécanisme de rémunération de la capacité qui vise à garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité au sortir du nucléaire, NDLR) encouragera les centrales à gaz et celles-ci sont, par nature, plus flexibles que les réacteurs nucléaires", indique ici Pierre Henneaux. "Cependant, des situations de surabondance de l'offre d'électricité risquent de se reproduire en cas de conditions climatiques favorables aux renouvelables et pour éviter de devoir arrêter les éoliennes, il faudra développer le stockage, la numérisation des réseaux, améliorer et renforcer les interconnexions et flexibiliser au maximum la demande d'électricité. À terme, il faudra aussi rendre les systèmes plus fiables et trouver des solutions de secours dans chaque pays", développe-t-il.

En résumé, à l'avenir et avec le CRM, rien ne changera quant à la priorité des unités sur le marché. Le risque de devoir en arrêter en période de vent se trouvera néanmoins réduit par la plus grande modularité des centrales à gaz vis-à-vis du nucléaire. Mais, en plus d'avoir un système plus réactif et pilotable, il s'agira de renforcer les interconnexions et de s'assurer de leur utilisation optimale. Au risque de mettre la sécurité d'approvisionnement en danger.