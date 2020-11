Que va-t-il rester d'Engie en Belgique?...

En plein recentrage stratégique, l'énergéticien français Engie s'apprête à lentement tourner la page du nucléaire belge. Centrales à gaz, infrastructures et énergies renouvelables, qu'adviendra-t-il du groupe en Belgique ?

En juillet dernier, en marge de résultats semestriels fortement impactés par la crise du coronavirus , l'énergéticien français Engie avait annoncé à grand fracas entamer un "recentrage stratégique" afin de se concentrer sur le développement des énergies renouvelables et des infrastructures .

Ici, les activités de services ("solutions clients") du géant français sont particulièrement visées, puisque plus éloignées des métiers de l'énergie (et plus exposées à la crise sanitaire). En substance, Jean-Pierre Clamadieu, le président du groupe, a annoncé espérer récolter quelque 8 milliards d'euros en procédant à la cession de deux tiers des activités en question.