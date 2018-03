Résultat et dividende en hausse chez Fluxys Belgium

Fluxys Belgium, la société qui gère le réseau belge de transport de gaz, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé stable en 2017 : 210,5 millions d’euros, contre 509,5 millions de 2016. Les investissements sont en diminution, à 83,4 millions d’euros, contre 139,2 millions d’euros en 2016. Le plus important d’entre eux est la construction d’un cinquième réservoir au terminal GNL de Zeebruges.

Le résultat net consolidé de Fluxys Belgium, lui, augmente de 21,8 millions, pour atteindre 70,3 millions. L’essentiel de cette hausse (16,7 millions d’euros) vient d’ un effet non récurrent lié à la réforme fiscale , et qui n’a donc pas d’impact sur le dividende — il influencera par contre favorablement les tarifs futurs.

Le reste de la hausse s’explique presque ’entièrement par un taux OLO moyen sur l’année plus élevé (0,74% en 2017 contre 0,49% en 2016), qui impacte favorablement le rendement régulé sur les capitaux investis. Le conseil d’administration propose le versement d’un dividende brut de 1,23 euro par action , contre 1,20 euro brut l’an dernier.

Les volumes de gaz transportés de frontière à frontière ont augmenté de 20% en 2017, suite à la fermeture du plus grand site de stockage de gaz au Royaume-Uni. Les volumes destinés à la consommation belge, eux, sont en progression de 1,4%, suite à une forte hausse de la consommation de l’industrie (+ 5,1%) et une demande plus importante des centrales électriques (+ 3,4%).