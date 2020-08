Sandrine Dixson-Declève (Club de Rome): "Le Covid peut nous faire gagner dix ans"

La pandémie a fait reculer le jour où l'humanité a consommé autant de ressources que la planète est capable d'en régénérer en un an. Le Club de Rome y voit une opportunité pour accélérer la transition.

Samedi, c’est "jour du dépassement". Cette année, le jour où l’humanité a consommé toutes les ressources que la planète est capable de régénérer en un an tombe trois semaines plus tard que l’an dernier, selon l'évaluation du Global Footprint Network. Une bonne nouvelle pour une mauvaise raison: l’humanité aux prises avec une pandémie de coronavirus. Qui ne change rien au problème identifié il y a un demi-siècle par le Club de Rome dans son rapport retentissant "Les limites de la croissance": l'humanité continue avec constance à consommer davantage de ressources sans tenir compte des limites planétaires. Le groupe international, initié en 1968 par un industriel italien et un fonctionnaire écossais, tente aujourd’hui de convaincre les décideurs d’utiliser la crise sanitaire pour initier une "Renaissance" et mettre l’humanité en phase avec les limites naturelles. Rencontre avec sa co-présidente Sandrine Dixson-Declève, en périphérie bruxelloise.

Greta Thunberg et d’autres jeunes activistes du climat étaient reçus jeudi par Angela Merkel. Deux ans après le début des grèves scolaires pour le climat, elles disent: les adultes parlent, mais n’agissent pas. Vous êtes d’accord?

Elles ont tout à fait raison d’interpeller de la sorte, même si on ne peut pas dire que rien n'a été fait, notamment en Europe. Le Club de Rome disait déjà il y a cinquante ans qu’on allait droit dans le mur à beaucoup de niveaux. La réponse qu’on nous a faite, c’est "vous dramatisez, on a le temps". Aujourd’hui, la convergence entre changement climatique, disparition d’écosystèmes et à présent le coronavirus nous mettent dans une situation où on n’a plus beaucoup de temps. Mais les gens se réveillent et cela a un impact : on n’avait jamais vu une politicienne comme la présidente de la Commission, une conservatrice, proposer un nouveau contrat vert pour l’Europe. Il faut continuer de dire qu'on n'en fait pas assez, mais aussi créer une vision positive du changement.

Le coronavirus monopolise l'attention. Votre espoir, c’est que cette crise soit utilisée pour lancer une "décennie d’actions" pour refonder nos sociétés…

Oui: il ne s’agit pas de banaliser l’impact négatif du Covid, mais il faut apprendre de la transformation très rapide qu’on a été capables de faire - la plupart des gens ne veulent pas retourner en arrière. Et il est remarquable que les grandes entreprises qui sortent plus fortes de cette pandémie sont celles qui avaient déjà intégré les objectifs de développement durable. C’est pareil pour les économies qui se pensent en termes de bien-être, comme la Nouvelle-Zélande, l’Écosse, la Finlande: elles sont plus résilientes. Nous préparons un rapport sur le sujet, les économies qui n’érigent pas la croissance du PIB en valeur cardinale sortent plus fortes de cette crise.

Que faites-vous des gouvernements qui veulent relancer l’économie à tout prix, y compris en lançant des projets de développement fossiles?

C’est une autre tendance, oui, la question est: laquelle des deux va-t-elle primer? On a beaucoup de discussions avec la présidente de la Commission européenne et son cabinet sur ce point. Bien sûr elle aussi est sous pression: elle a mis en place ce nouveau pacte environnemental et social, et beaucoup d’États membres veulent repartir en arrière...

Par exemple ?

Sauvegarder à tout prix une flotte aérienne nationale est ridicule. Est-ce qu’on veut vraiment sauvegarder l’emploi et le bien-être des gens? Plutôt que de sauvegarder SN Brussels Airlines, ne faut-il pas réfléchir à donner d’autres types de jobs à ses employés? Zaventem devrait devenir un centre de mobilité avec des trains à grande vitesse pour les déplacements européens et des avions uniquement pour les longs courriers. On manque cruellement d’imagination dans la façon d’envisager la transformation de nos sociétés.

Vous proposez un "plan d’urgence pour la planète": une vision globale de ce qu’il faudrait faire...

C’est un plan qui répond à ce que Greta et Adélaïde nous demandent: comment émerger de cette situation d’urgence? On a les solutions, on sait très bien ce qu’on doit faire. Ce qu'il manque, ce n’est ni la technologie ni l’accès aux finances ni l’absence de volonté des gens: ce sont des politiciens qui aient le leadership pour le faire.

Personne n'a encore dit "whatever it takes" pour le climat…

On dit: "Build back better", même s'il faut savoir qu’on ne peut plus reconstruire la cryosphère, ni replanter assez vite tous les arbres en Amazonie. Par contre on peut arrêter la destruction, et reconstruire mieux, plus résilient, en se concentrant sur l’harmonie entre l’humain et la planète. En commençant par désinvestir de tout ce qui est fossile, arrêter les subsides pervers, et faire glisser la fiscalité de l'emploi vers les industries qui polluent et ne respectent pas les règles de circularité de l’économie du futur à laquelle on aspire.

Le "jour du dépassement" a reculé cette année en raison du virus, mais l’an prochain, ne pourrait-il pas revenir à son niveau antérieur?