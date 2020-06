Schréder fait suspendre une commande de luminaires par Ores

Pas facile de respecter à la lettre la législation sur les marchés publics . Le gestionnaire de réseaux de distribution d'énergie wallon Ores Assets vient d'en faire l'amère expérience. À l'été 2019, il a lancé un marché de services concernant la fourniture de luminaires LED d'éclairage public. Il l'avait divisé en deux lots, le plus gros pour l'éclairage routier et le plus petit pour celui de passages pour piétons.

Le groupe wallon Schréder avait remis offre pour les deux lots. Il a emporté le second, mais a été nettement battu dans la compétition pour décrocher le premier. À l'issue de l'examen des offres, il s'est retrouvé classé quatrième, derrière un trio composé de Signify Belgium, de la société néerlandaise Lightwell BV et de l'entreprise polonaise Lug Light Factory. Et Ores Assets a attribué ce marché, d'une valeur de 13,9 millions d'euros, aux trois premiers classés à concurrence de 50% pour Signify, 35% pour Lightwell et 15% pour Lug Light.