"Sérieux revers" pour l'oléduc géant de Trump

Sérieux revers pour Donald Trump: un juge fédéral du Montana vient de suspendre la construction de l'oléoduc géant Keystone XL. Ce projet très décrié avait été relancé par le président dès sa prise de fonctions; et ce malgré les risques qu'il fait peser sur l'environnement et les cultures autochtones.

Que dit le juge?

Le juge Brian Morris estime que l'administration Trump a délibérément fait fi d'une analyse du département d'Etat au moment d'autoriser la relance du projet d'oléoduc en mars 2017, peu de temps après son arrivée au pouvoir. Cette analyse jugeait que le projet n'avait pas "d'intérêt national pour les États-Unis" au regard des risques afférents et que Barack Obama avait décidé de bloquer la construction de Keystone XL en 2015.

La suspension décrétée par le juge fédéral est toutefois temporaire et impose au gouvernement américain d'examiner plus en profondeur les implications du projet sur le climat, la faune et les cultures autochtones.