Siemens Gamesa dévoile l'éolienne la plus puissante au monde

A partir d'aujourd'hui, l'éolienne offshore la plus puissante au monde appartient à l'écurie Siemens Gamesa. Dans un communiqué, la branche renouvelable de Siemens dévoile, non sans fierté, le modèle SG 14-222 DD, affichant une capacité de 14 MW et un rotor de 222 mètres de diamètre, détrônant ainsi General Electric Wind Energy et son prototype offshore Haliade-X, d'une capacité de 12 MW.