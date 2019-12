Six fournisseurs d'énergie poussés à négocier un accord

Le Service de médiation pour le consommateur a attaqué six fournisseurs d’énergie en justice. L’enjeu? La redevance annuelle fixe que les fournisseurs réclament aux consommateurs. Les fournisseurs remettaient en cause la compétence et la qualité à agir du Service de médiation. Le tribunal les a déboutés. Une négociation pourrait avoir lieu.

L’affaire qui suit est un tantinet complexe, mais intéressante. Dans le courant de l’été 2018, le Service de médiation pour le consommateur s’était tourné vers le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles pour contraindre six fournisseurs d’énergie à négocier un accord à l’amiable. Le litige porte sur la redevance annuelle fixe que ces fournisseurs réclament aux consommateurs et qu’ils gardent pour eux-mêmes lorsque les consommateurs changent de fournisseur en cours d’année.

Les parties vont devoir déterminer les modalités de la négociation.

Pour le Service de médiation, il s’agit là d’une sorte d’indemnité de rupture cachée, ce que les fournisseurs ont toujours contesté. Les fournisseurs concernés par cette action ne sont plus que quatre aujourd’hui: il s’agit d’Essent, d’Octa+, de Luminus et de Mega. Les deux autres, Energy People et Zeno, ont arrêté leurs activités en cours de procédure. Le premier a fait faillite tandis que le second a fait connaître son intention de ne plus fournir de l’énergie à des particuliers.

Compétence reconnue

Pour les fournisseurs, cette redevance fixe s’explique essentiellement par les démarches administratives et par des coûts fixes auxquels ils doivent faire face. Luminus, de son côté, a précisé que cette redevance fixe se transformait en redevance au pro rata dès la deuxième année de contrat de fourniture d’énergie. En attendant, le service de médiation pour le consommateur s’est tourné vers le tribunal de l’entreprise afin de valider sa demande de réparation collective et de limiter la phase de négociations à une période de trois mois. En effet, si le tribunal valide cette demande de réparation, des négociations entre les parties devront avoir lieu. Et si celles-ci n’aboutissent pas, l’action devra être introduite au fond.

Lors de premières plaidoiries qui ont lieu au début du mois de septembre, les parties ont plaidé la question de la compétence et de la qualité à agir du service de médiation. Les fournisseurs estimaient notamment que cette action en justice était contraire au devoir d’impartialité auquel le service de médiation est tenu. Ces mêmes fournisseurs estimaient, entre autres, que le service de médiation n’avait pas assez de moyens financiers pour soutenir cette action en justice. Tout comme ils estimaient que le médiateur n’avait en réalité pas du tout l’intention de négocier réellement.