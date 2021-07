Solarcycle décroche un contrat d'ampleur en France

La filière wallonne de recyclage de panneau photovoltaïque commence à se faire une bonne réputation en dehors de nos frontières. Solarcycle vient de décrocher un marché pluriannuel d’ampleur dans l’Hexagone, soutenue historiquement par la Région wallonne et le Pôle Mecatech et qui rassemble les Universités de Bruxelles (laboratoire 4Mat) et de Liège (laboratoire GreenMat) pour le raffinage et la purification des matériaux, Recma Groupe pour le regroupement et le démantèlement des panneaux et enfin le Groupe COMET.