Solvay s'unit à Veolia dans le recyclage des batteries

Un nouveau consortium dédié au démantèlement des batteries et à l'extraction des métaux précieux a été créé par Veolia et Solvay.

"Nous estimons que le nombre de véhicules électriques sur les routes passera d'environ 8 millions aujourd'hui à plus de 116 millions d'ici 2030", lance Nathalie van Ypersele, la porte-parole de Solvay. "Les matières premières nécessaires à la conception des batteries de ces véhicules seront sujettes à une explosion de la demande et il est possible que les capacités de production ne parviennent pas à suivre", explique-t-elle encore.