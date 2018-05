Sur un nuage, Umicore va dévoiler ses batteries en juin

Umicore a entamé 2018 sur les chapeaux de roue avec un placement privé éclair et des prévisions de résultats relevées. Son action suit le mouvement. Prochain rendez-vous les 6 et 7 juin en Corée du Sud.

Quelle autre entreprise cotée sur Euronext Bruxelles pourrait-elle se targuer d'un début d’année aussi prometteur que celui déroulé jusqu’ici par Umicore ?

Un placement privé de près de 900 millions d’euros bouclé en l’espace de 150 minutes en février, des prévisions pour l’ensemble de l’année relevées dès le mois d’avril et un cours de Bourse en mode ascensionnel (+24%) qui anticipe le meilleur pour ce groupe qui profite à plein de l’essor des batteries électriques.

"La prévision d’un Ebit récurrent de 510 à 550 millions d’euros (contre 500 millions prévus auparavant, Ndlr) impliquant une croissance de 24 à 34% d’une année sur l’autre démontre clairement que la société prend la tête dans les cathodes pour batteries" souligne Stijn Demeester, analyste chez ING.

Il a décidé de revoir ses estimations en fonction de cette nouvelle guidance et l’expansion dans le domaine des cathodes. Il vise désormais une croissance annuelle moyenne de l’Ebit récurent de 21% entre 2017 et 2020 ce qui le place au-dessus du consensus des analystes. Il table sur un Rebit de 515 millions d’euros pour 2018 et de 619 millions et 723 millions pour les deux exercices suivants.

Objectif de cours de 53 euros

L’analyste souligne que dans les prochaines années la croissance bénéficiaire de ce groupe spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage sera essentiellement tirée par le déploiement de ses nouvelles capacités de cathodes destinées aux batteries rechargeables. Un investissement de 660 millions d’euros est prévu en ce sens. Umicore dispose déjà d’unités de production en Corée du Sud et en Chine et compte en installer une en Europe dans un pays qui n’a pas encore été identifié.

Vue en plein écran Umicore comparée au Bel 20 sur trois ans.

Vu, entre autres, les perspectives évoquées plus haut, Stijn Demeester a décidé de relever son objectif de cours sur la valeur à 53 euros contre 29 euros avant, soit un potentiel de hausse de 11% par rapport au 28 mai. La recommandation reste à "conserver ".

"Valorisée pour la perfection"

Avec une valorisation de l’entreprise à 16 fois l’Ebitda et un ratio cours bénéfice de 30, l’action se négocie avec une prime de 70% environ par rapport à ses concurrentes reprises dans le compartiment "chimie" de l’indice Stoxx 600. L’analyste estime que cette prime est justifiée mais que maintenir la croissance et les multiples de valorisation nécessiteront un effort continu d’expansion. Second bémol: avec les multiples actuels, Umicore est valorisée pour la perfection. "Cela signifie qu’un échec pour parvenir aux attentes élevées de croissance pourrait avoir un impact profond sur la valorisation".

Rendez-vous en Corée

Mais l’action qui prenait 2,6% en fin de matinée à 48,60 euros pourrait bénéficier prochainement d’un nouveau catalyseur. Umicore organise les 6 et 7 juin son "capital markets day" en Corée du Sud. "Nous nous attendons à ce que la société donne une mise à jour de sa stratégie à cette occasion et livre sa feuille de route technologique et son pipeline d’innovation pour la prochaine décennie" écrit le spécialiste d’ING. "Cela pourrait donner des munitions supplémentaires pour les bulls".