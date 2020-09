Teconex explore de nouveaux marchés

Même s'il n'a officiellement pris ses fonctions que le 1er septembre dernier, André Bouffioux a bien potassé et connaît son sujet. L'entreprise Teconex, basée sur les hauteurs de Liège, ne semble déjà plus avoir de secret pour lui. Même si son chef de production, intarissable en visite d'atelier, a sans doute encore beaucoup de choses à lui apprendre.

Il faut dire qu'avec près de 35 ans de maison chez Siemens, en Belgique, en Allemagne et à l'international, cela forme un solide bagage pour diriger cette PME d'une centaine de personnes, active dans le montage d'installations électriques et dans l'éclairage.

"Le poteau d'éclairage public devient une installation qui fait appel à de plus en plus de technologies."

Aujourd'hui dans les mains d'investisseurs belgo-hollandais, Teconex reste fidèle à son métier de base: la fabrication et le montage de tableaux ou d'armoires électriques. Mais elle s'est aussi diversifiée dans l'éclairage intérieur et extérieur, tant sur le plan du design que de la technologie. "Le poteau d'éclairage public devient une installation qui fait appel à de plus en plus de technologies", fait remarquer André Bouffioux, CEO de Teconex. "Cela doit être décoratif, mais aussi fonctionnel et connecté pour fournir via l'internet des objets une foule de données fournies par des caméras, des senseurs pour mesures la luminosité, la présence de personnes, la pollution, le trafic... C'est un marché doté d'un très gros potentiel sur lequel notre département de recherche est très actif."