Tihange 1 redémarre avec quelques jours d'avance

Le redémarrage de Tihange 1, qui était initialement prévu dans la nuit du 17 au 18 novembre, devrait avoir lieu lundi midi, selon les dernières prévisions d'Engie Electrabel. "Nous nous sommes mobilisés et la révision est terminée", explique Anne-Sopphie Hugé, sa porte-parole, ajoutant que cette date du 12 novembre est une estimation, et que le redémarrage d'un réacteur peut toujours prendre plus de temps que prévu.