Tihange 2 et Doel 4 également affectés par des problèmes de béton

Electrabel, qui avait déjà dû mettre à l'arrêt Doel 3 et Tihange 3 pour réparer le béton dans un bâtiment annexe, va maintenant devoir faire de même à Doel 4 et Tihange 2.

Nouvelle tuile pour Electrabel et sa maison-mère, Engie. Des inspections menées ces dernières semaines ont montré que le plafond du bunker qui abrite des systèmes de secours à Doel 4 et à Tihange 2 souffre des mêmes problèmes de dégradation du béton qui ont déjà été constatés à Doel 3 et à Tihange 3.

Une tuile pour Engie et pour les consommateurs

Une mauvaise nouvelle aussi pour les consommateurs belges, dont la facture d'électricité risque fort de subir l'impact de ces nouveaux incidents. Ces derniers mois, les prix de l'électricité ont déjà fortement augmenté sur les marchés, à cause d'une série de facteurs, dont l'indisponibilité de certaines centrales nucléaires en Belgique et en France. Résultat: les contrats d'électricité à prix fixe de septembre 2018 sont 50 à 100 euros plus chers qu'il y a un an, selon des chiffres compilés par l'agence Belga.