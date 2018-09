Tihange 3 à l'arrêt jusqu'au 1er mars

Semaine noire pour le nucléaire en Belgique. Mercredi, on apprenait que deux réacteurs supplémentaires, Doel 4 et Tihange 2, étaient mis à l'arrêt en raison de problèmes de béton. Des problèmes de dégradation qui avaient déjà été constatés sur les réacteurs de Doel 3 et de Tihange 3.