Tinne Van der Straeten redémarre de zéro la procédure de nomination pour la présidence de la Creg

La ministre de l'Énergie a décidé de recommencer de zéro la procédure de nomination pour la présidence de la Creg, le régulateur fédéral de l'énergie. Les trois candidats retenus au terme du processus précédent pourront représenter leur candidature.

C'est la fin - et le recommencement - d'un feuilleton énergético-politique qui n'en finit pas de durer. La ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen) a décidé ce jeudi par arrêté ministériel d'arrêter la procédure en cours de nomination d'un président et d'un comité de direction à la Creg, le régulateur fédéral de l'énergie. Par la même, la ministre a annoncé initier une nouvelle procédure qui sera confiée au Selor, le bureau de sélection de l'administration fédérale.

"L'ambition est de démarrer rapidement la procédure afin que le président et les membres du comité exécutif soient sélectionnés de manière indépendante." Tinne Van der Straeten Ministre fédérale de l'Énergie

"La sélection via une procédure indépendante offre la meilleure garantie et la plus grande certitude pour un régulateur indépendant fort", a déclaré la ministre. "L'ambition est de démarrer rapidement la procédure afin que le président et les membres du comité exécutif soient sélectionnés de manière indépendante", a-t-elle ajouté.

Rappelons que la Creg fonctionne sans président depuis 2018 et avec des directeurs ayant dépassé leur mandat depuis 2019.

Trois candidats

Ce qui étonne dans ce dossier - outre la passation visiblement compliquée entre la ministre précédente, Marie-Christine Marghem (MR), et l'actuelle - c'est que le processus de nomination était arrivé à son terme. Durant son mandat, la ministre sortante avait effectivement auditionné les trois candidats retenus au terme de la procédure déjà conduite par le Selor. Pour savoir qui d'Andreas Tirez (Open Vld), membre du comité de direction, Francis De Meyere (N-VA), chef de cabinet adjoint de l'ex-ministre de l’Intérieur Jan Jambon et ancien conseiller à la Creg, ou de Charles Cuvelliez, sans étiquette politique et ancien membre du conseil de direction de l’IBPT, allait être sélectionné, il ne restait plus à Marie-Christine Marghem qu'à soumettre son choix au gouvernement. La décision finale aurait, alors, pu être rendue par le Conseil de ministres et le candidat choisi aurait entamé un mandat de six ans.

Sauf que la ministre sortante n'a jamais remis de décision. Alors en affaires courantes, le gouvernement de l'époque n'aurait, selon Marie-Christine Marghem, pas pu décider. En filigrane, l'ex-ministre ne souhaitait pas engager le prochain gouvernement sur des nominations aussi cruciales. Notons au passage que l'ancienne cheffe de cabinet de Marie-Christine Marghem n'avait, à l'époque pas été retenue au terme de la procédure du Selor, au grand dam de la ministre.

Un régulateur indépendant et fort

Mais cela n'explique pas pourquoi la procédure doit être redémarrée de zéro aujourd'hui. "Les candidats étaient bons, puisqu'ils étaient recommandés par le Selor", note ici Bruno Liebhaberg, le directeur général du Centre sur la régulation en Europe (CERRE). "Je suis surpris et scandalisé que le gouvernement décide de tout recommencer. Il y a urgence en matière de politique énergétique en Belgique et cette décision fragilise la régulation indépendante en cette période clé", appuie-t-il.

"Je suis surpris et scandalisé que le gouvernement décide de tout recommencer." Bruno Liebhaberg Directeur général du CERRE

Une décision incompréhensible pour beaucoup d'acteurs, d'autant plus que les candidats déçus, même s'ils peuvent se représenter, risquent de ne pas en rester là. "Tout cela me semble très fragile juridiquement. Rien n'empêche les trois candidats de faire un recours au Conseil d'État, ce qui ralentirait encore les choses", observe ici Bruno Liebhaberg.