Total envisagerait une offre sur Eneco

Les dizaines de communes néerlandaises propriétaires d'Eneco ont décidé l'an dernier de se défaire de leurs actions. Il a ainsi été convenu qu'Eneco serait mis en vente, dans le cadre d'enchères contrôlées, à partir du printemps prochain. Le fournisseur d'énergie est présent aux Pays-Bas mais aussi en Grande-Bretagne, Allemagne, France et Belgique. La valeur d'Eneco était auparavant estimée entre 3 et 4 milliards d'euros.

Total, qui compte GBL parmi ses actionnaires, et Shell entrent de plus en plus sur le marché de la vente directe d'électricité et de gaz aux clients, pour devenir moins dépendants de la volatilité du marché pétrolier, d'autant que les carburants automobiles traditionnels sont soumis à une pression croissante.