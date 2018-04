Total s'offre Direct Energie, maison mère de Poweo

Total va acheter son concurrent sur le marché de l’électricité et du gaz Direct Energie, la maison mère de Poweo, fournisseur d'électricité et de gaz en Belgique, pour 1,4 milliard d’euros.

Le groupe pétrolier Total a annoncé avoir signé un accord pour l'achat de son concurrent sur le marché de l’électricité et du gaz, Direct Energie. Montant de l'achat: 1,4 milliard d’euros.

Total va acquérir 74,33% du capital de son concurrent au prix de 42 euros par action, ce qui représente une prime de 30% par rapport au cours de clôture mardi soir (32,24 euros).

L’opération a été approuvée par le conseil d’administration de Direct Energie, réuni mardi 17 avril, à l’unanimité.

1,4 milliard d'euros Total s'offre 74,33% du capital de Direct Energie pour un montant de 1,4 milliard d'euros.

"Une fois cette acquisition réalisée, Total déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers une offre publique obligatoire portant sur les titres de Direct Energie admis aux négociations sur Euronext Paris au même prix par action de 42 euros ", explique le groupe pétrolier dans un communiqué.

Cette acquisition, qui sera financée sur sa trésorerie de Total, va permettre au groupe d’accélérer son "développement dans la génération et la distribution d’électricité et de gaz en France et en Belgique".

"Nous accueillons cette opération avec fierté et enthousiasme et nous sommes convaincus que ce rapprochement avec le groupe Total se fera au bénéfice de nos clients", a déclaré Xavier Caïtucoli, président-directeur général de Direct Energie.



→ Pour rappel, Total a acheté 100% du fournisseur de gaz et d'électricité liégeois Lampiris en 2016 pour 180 millions d'euros.

Vue en plein écran ©Poweo

Direct Energie est le numéro trois du marché de l’électricité et du gaz en France avec 2,6 millions de clients et est valorisé en Bourse, actuellement, à 1,45 milliard d’euros. La capitalisation boursière de Total s’élève, elle, à 129,67 milliards d’euros. C'est aussi la maison mère de Poweo, fournisseur d'électricité et de gaz en Belgique.

A l’ouverture des marchés, le titre Direct Energie bondissait 30,27% à 42 euros, et le titre de Total gagnait 0,29% à 49,06 euros.