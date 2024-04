TotalEnergies: un nouveau parc de batteries à Feluy et un engagement à long terme en Belgique

TotalEnergies va construire un deuxième parc de batteries en Belgique, à Feluy. En parallèle, le groupe investit 200 millions d'euros dans l'électrification de ses sites et étudie un investissement de "plusieurs centaines de millions" dans la capture carbone à Anvers.

Pour le géant TotalEnergies, la Belgique reste un marché stratégique, même à l'époque de la transition énergétique. Ce mercredi, des hauts responsables de la compagnie pétrolière étaient rassemblés dans la raffinerie d'Anvers - la plus importante du groupe en Europe - dans le cadre d'une visite du parc de batteries actuellement en construction au pied du site, mais, surtout, pour réaffirmer la volonté de TotalEnergies de pérenniser sa relation historique avec le pays.

"Le parc d'Anvers sera opérationnel d'ici la fin de l'année. Pour Feluy, nous visons un démarrage pour la fin 2025." Sophie Chevalier VP Flexible Power Generation chez TotalEnergies

Et quoi de mieux pour convaincre les sceptiques que l'annonce d'un nouvel investissement ? En préambule de la visite, TotalEnergies a dévoilé un second projet de ferme de batteries, sur son site de Feluy (Hainaut). "C'est un projet jumeau à celui d'Anvers. Tous deux proposeront une puissance de 25MW et pourront stocker 75 MWh d'électricité", a exposé Sophie Chevalier, responsable des projets liés à la flexibilité du réseau pour la compagnie. "Le parc d'Anvers sera opérationnel d'ici la fin de l'année. Pour Feluy, nous visons un démarrage pour la fin 2025", a-t-elle résumé.

Ensemble, les deux projets représentent un investissement de 70 millions d'euros.

Stratégies alignées, cadre favorable

"En Belgique, les fortes ambitions de développement des renouvelables commencent à se matérialiser, ce qui enclenche le besoin de flexibilité pour le réseau électrique et, donc, de batteries. Chez TotalEnergies, la décision d'y investir a été prise très tôt." Comme le suggère Sophie Chevalier, la stratégie de TotalEnergies en matière de production d'électricité semble trouver en Belgique un terrain suffisamment hospitalier pour se développer.

"Les batteries sont une partie intégrante de notre stratégie énergétique et nous avons travaillé dur pour rendre le cadre d'investissement attractif." Tinne Van der Straeten Ministre fédérale de l'Energie

"Les batteries sont une partie intégrante de notre stratégie énergétique et nous avons travaillé dur pour rendre le cadre d'investissement attractif", a corroboré Tinne Van der Straeten (Groen), la ministre fédérale de l'Énergie. Récemment, la Commission européenne a approuvé son projet de soutien supplémentaire aux batteries via le CRM - le mécanisme de rémunération de la capacité électrique mise à disposition du réseau. Une bonne nouvelle pour TotalEnergies et consorts, qui s'ajoute à l'exonération des frais de transport d'électricité dont bénéficient les parcs de batteries pendant dix ans, ainsi qu'à celle des droits d'accises sur la partie de l'énergie réinjectée.

"La décision d'investissement à Feluy a été prise avant l'annonce d'un nouveau soutien mais il est clair que le CRM a été une incitation très forte", a souligné Sophie Chevalier. "Ces projets de batteries sont la preuve qu'on peut créer un cadre pour les investissements nécessaires à la transition énergétique. Mais il faut aussi des entreprises prêtes à s'engager et à voir à long terme", a embrayé Jean-Marc Durand, directeur du raffinage en Europe.

"Ces projets de batteries sont la preuve qu'on peut créer un cadre pour les investissements nécessaires à la transition énergétique." Jean-Marc Durand Directeur raffinage et pétrochimie Europe chez TotalEnergies

TotalEnergies étudie d'autres projets de batteries en Belgique. "On regarde aux endroits où les terrains sont accessibles et où un accès au réseau à haute tension est assez proche", a évoqué Durand, citant Lillo, au Nord d'Anvers, comme une "idée à plus long terme".

Hydrogène et capture carbone

Mais au-delà de la production et du stockage d'électricité, TotalEnergies entend continuer à compter sur la Belgique, et sa position géostratégique, pour faire de son principal actif - la raffinerie d'Anvers - un incontournable de la pétrochimie moderne.

200 millions d'euros TotalEnergies va investir 200 millions d'euros dans l'électrification et l'efficacité énergétique de sa raffinerie d'Anvers dans les deux prochaines années.

Et les moyens commencent à suivre. "Nous allons investir 200 millions d'euros dans l'électrification et l'efficacité énergétique dans les deux prochaines années", a appuyé le directeur des activités industrielles à Anvers, Jacques Beuckelaers. "Le prochain gros enjeu est la capture, le trans­port et la séquestration de CO2. Là nous en sommes à la phase d'étude. Il faudra un business plan et des subsides pour y arriver. On parle d'investissements de plusieurs centaines de millions d'euros", a-t-il ajouté.

Rappelons que TotalEnergies fait partie d'un consortium avec Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, Ineos, Fluxys et le port d'Anvers-Bruges dont le but est de capter une grande partie des émissions de la zone industrielle. "La technologie est très coûteuse et, pour la rendre réaliste, il faut des solutions innovantes et travailler de concert avec les autorités", a épinglé Jean-Marc Durand. Contrairement aux batteries, le cadre réglementaire ne permet pas encore de prendre de décision d'investissement.

Dans l'hydrogène, par contre, TotalEnergies veut lancer le mouvement."Nous voulons que les choses s'accélèrent. Pour l'instant il y a beaucoup de projets annoncés mais pas de clients. C'est pour cela que nous avons lancé cet appel d'offres pour 500.000 tonnes d'hydrogène vert en Europe l'an dernier", a rappelé Durand, en ligne avec la volonté de son groupe de surfer sur la stratégie belge de faire du pays "un hub de molécules vertes". Notons que sur les 500.000 tonnes d'hydrogène souhaitées par la compagnie, environ un quart serait destiné à la raffinerie d'Anvers.

Dans l'idée de construire un cadre, là aussi, propice aux investissements, la ministre de l'Énergie s'est engagée, d'ici la fin de son mandat, à travailler à la transposition de la directive européenne qui fixe les nouveaux objectifs en matière d'énergies renouvelables (RED 3). Un cadre à "construire ensemble" à la veille des élections alors que les industriels se disent plus acculés que jamais par la concurrence étrangère, moins réglementée et bénéficiant d'une énergie meilleur marché.